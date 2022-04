Am Donnerstagmorgen kamen in Graz gleich zwei Radfahrerinnen zu Sturz und verletzen sich dabei zum Teil schwer. Ein Unfall ereignete sich gegen 7.10 Uhr. Eine 44-Jährige war mit ihrem Bike auf der Rudolfstraße stadteinwärts unterwegs, als sie auf Höhe Pointnergasse an einem offenbar stehenden Pkw vorbeifahren wollte.