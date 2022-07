47 Touren in zehn Jahren, 21.070 Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die gemeinsam auf dem Rad auf unterschiedlichsten Routen durch Graz rollten: Das ist die Erfolgsbilanz des beliebten CityRadelns. Bis zum Juli war die geplante Rückkehr nach den Pandemie-Absagen in den vergangenen beiden Jahren noch nicht so richtig in die Gänge gekommen: Im April und im Mai 2022 mussten die Radl-Partien wegen Regens abgesagt werden, beim Juni-Termin kam der Besuch des niederländischen Königspaars dazwischen - wegen der Straßensperren konnte die Tour nicht wie geplant durchgeführt werden und musste kurzfristig verschoben werden.

Jetzt aber wirklich: Comeback am Mittwoch geglückt

„In die Pedale, fertig, los!“ hieß es nun aber wirklich: Am 20. Juli kam das Grazer CityRadeln endlich in die Gänge - obwohl zunächst eine Absage aufgrund der Hitze im Raum gestanden war. Die allerletzte Chance für ein Comeback hätte sich im August geboten, da steht schon wieder die letzte Ausfahrt im heurigen Jahr an.

Aber es hat geklappt - hier die Fotos vom Comeback des Cityradeln am 20. Juli 2022 in Graz:

Das war das Cityradeln am 20. Juli:

Um 18 Uhr startete die Ausfahrt im Pulk bei der "Grosschädl-Tour". Gestrampelt wurde auf der rund 19 Kilometer langen Strecke zuerst Richtung Norden über den Lendkai, die Floßlendstraße und Weinzöttlstraße nach Andritz, um dann die Mur zu queren und schließlich Richtung Süden über die Wiener Straße, den Bahnhofgürtel und die Südbahnstraße zur Labestation, zur Verfügung gestellt von Grosschädl, einzubiegen. Nach der Stärkung hieß es wieder aufsatteln und weiter über die Hohenstaufengasse, den Schönaugürtel, den Glacis und die Wickenburggasse retour zum Mariahilferplatz zu fahren, wo nach einer Gesamtdauer von etwa eineinhalb Stunden die Zielfahne geschwenkt wurde. Langstreckenfahrer und Rennleiter des Glocknerman, Jacob Zurl, sorgte als Tourleiter für den perfekten Ablauf.

Die nächste und letzte Rundfahrt 2022

Am 24. August steht mit der Merkur-Versicherungstour die letzte Ausfahrt im heurigen Jahr an. Start ist auch hier um 18 Uhr auf dem Mariahilferplatz. Die Grazer Straßen sind während der gemeinsamen Touren in Fahrtrichtung autofrei.

Musikalisch auf Touren bringt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Antenne Steiermark mit "ModeRADor" Thomas „Axi" Axmann. Polizei, Tourleiter Jacob Zurl, die Guides von KLS Sicherheit, hurtigflink und HRC Jaritzberg, ARBÖ und Rettung begleiten den Pulk.

Aktualisierte Infos unter https://www.facebook.com/Grazer.CityRadeln/ sowie unter www.graz.at/cityradeln