Wo Hilfe gebraucht wird, sind sie zu stelle: Die "Lions" unterstützen weltweit Notleidende. Insgesamt gibt es rund 48.000 Lions Clubs mit 1,4 Millionen Mitgliedern. So auch in Österreich: 8669 Löwinnen und Löwen teilen sich auf 261 Clubs auf, allein in Graz gibt es zehn Vereinigungen. Eine davon: Der 1970 gegründete Lions Club Graz Joanneum, der jetzt, nach großem Erfolg im Vorjahr, wieder eine Benefiz-Kunst-Auktion veranstaltet.