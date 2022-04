Schnee rund um Ostern ist nichts Neues – aber bei Frühlingshungrigen sind die Bilder aus der Webcam nicht sonderlich beliebt. "Die Gegend zwischen Mariazeller Land und Semmering im nördlichen Randgebirge, da hat es geschneit. Oberhalb von 800 bis 1000 Metern", so Zamg-Meteorologin Veronika Hatvan. In Mariazell liegen aktuell zwei Zentimeter Schnee, am Schöckl sind es zehn Zentimeter. Am Loser sind in den letzten zwölf Stunden (Stand 13.30 Uhr) sogar 22 Zentimeter zusammengekommen. Bis in die zweite Nachthälfte erwartet Zamg-Meteorologin Veronika Hatvan in den Nordstaulagen 20 bis 30 Zentimeter. In exponierten Lagen kann es auch ein bisschen mehr werden.