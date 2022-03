Die russische Invasion steht in der zehnten Ausgabe des globalen Klimastreiks am Freitag im Zentrum. In Graz geht es um 12 Uhr los. Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen.

Nach dem September 2021 (Foto) kommt es am Freitag nun zum nächsten weltweiten Klimastreik © Jürgen Fuchs

Es ist die zehnte Ausgabe des globalen Klimastreiks: Am Freitag, den 25. März, geht Fridays for Future weltweit für Klimagerechtigkeit auf die Straße. Neben China, Polen, Bangladesch, Japan, Indien, Ecuador oder Peru wird in neun Städten Österreichs gestreikt und auch in Graz. Die Großdemonstration in Graz wird diesmal schon um 12 Uhr am Tummelplatz starten und endet in der Franz-Graf-Allee.

Unter dem Motto #PeopleNotProfit und #Don'tFuelWar ist auch der Krieg in der Ukraine ein großes Thema: Die Grazer Aktivistinnen und Aktivisten schicken dazu ein Zitat von Ilyess El Kortbi von Fridays for Future Ukraine mit: "Fossile Rohstoffe bewirken die Klimakrise", sagte der Aktivist im Rahmen einer Pressekonferenz von Fridays for Future Deutschland. Wenn die EU von Russland kaufe, würde sie buchstäblich die Aggression und den Krieg gegen das ukrainische Volk mitfinanzieren: "Ihr finanziert Putin und sein Regime. Und gleichzeitig sagt ihr, ihr steht auf Seite der Ukraine", forderte er einen Ausstieg aus den fossilen Energien.

Kritik an jüngsten Maßnahmen

Auch die Studentin und Aktivistin von Fridays for Future Graz, Klara König, schließt sich der Forderung nach einem Importstopp von fossilen Energien aus Russland und einem "Embargo für den Frieden" an: "Diese fossile Politik hat zwei humanitäre Katastrophen ausgelöst und befeuert. Einerseits die Klimakrise, andererseits den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und Kriege weltweit". Damit sei die fatale Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen auch zu einer Sicherheitsfrage geworden. Durch die energiepolitische Abhängigkeiten und somit Abhängigkeit von Autokraten wurden wir unsere demokratische Grundordnung gefährden, so König.

Für Fridays for Future Graz sind die Forderungen klar: Eine Wärme-, Energie- und Mobilitätswende sollten jetzt eine solidarische Antwort auf diesen Krieg sein. Dafür brauche es starke und sozial gerechte Gesetze, ein erneuerbares Wärmegesetz, ein Energieeffizienz-Gesetz und auch ein Klimaschutzgesetz. Neben den längst ausständigen Gesetzen kritisiert Fridays for Future Graz auch das "Anti-Teuerungspaket" der Regierung. Dieses sei laut der Bewegung unzureichend, da es sozial nicht treffsicher ist und kontraproduktiv für die Unabhängigkeit von Öl und Gas.

Versagen der Politik

Alena Zöch, Schülerin und Aktivistin bei Fridays for Future Graz, unterstreicht nochmals die Forderung nach einer "Exit-Strategie aus diesen fossilen, Katastrophen generierenden Systemen". Die Lösungen für Klimakrise und Frieden würden untrennbar miteinander verknüpft sein und auf der Hand liegen. Und weiter: "Wir befinden uns mitten in Krieg, Pandemie und Klimakrise und da soll ich brav in der Schule sitzen und nichts dagegen machen? Aufgrund des Versagens der Politik kann ich das nicht". Deswegen würde man am 25. März für den Ausstieg aus Öl und Gas und für eine radikale Wärme-, Energie- und Mobilitätswende sowie für Frieden und Klimagerechtigkeit streiken.

Die Veranstalterinnen rechnen mit rund 3000 Teilnehmenden - in etwa so viele wie beim letzten globalen Klimastreik im September 2021. Genauer abschätzen lasse sich die Teilnehmeranzahl aber natürlich nicht.

Vekehrsinformation Autoverkehr: Franz-Graf-Allee: Im Gemeindegebiet von Graz in beide Richtungen wegen Demonstration gesperrt für den motorisierten Verkehr von Freitag, 25. März 2022, 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr. Holding Graz: Wegen der Versammlung kommt es am Freitag, 25. März 2022, in der Zeit von ca. 12.30 Uhr bis ca. 14.00 Uhr und für die Buslinie 30 in der Zeit von 9.00 bis 19.00 Uhr zu Anhaltungen der Straßenbahnlinien 1, 3, 4, 5, 6 und 7 in der Herrengasse/Kaiserfeldgasse, zu Anhaltungen der Buslinie 67 im Bereich Andreas-Hofer-Platz – Tegetthoffbrücke, der Straßenbahnlinien 1, 4, 6 und 7 am Südtiroler Platz, der Buslinien 58 und 63 im Bereich Keplerbrücke – Wickenburggasse, der Straßenbahnlinien 3 und 5 bei der Keplerbrücke und der Buslinien 30, 31 und 39 in der Glacisstraße. Die Versammlung beginnt um ca. 12.00 Uhr am Tummelplatz. Ab 12.30 Uhr gehen die TeilnehmerInnen auf der Strecke Tummelplatz – Hans-Sachs-Gasse – Kaiserfeldgasse – Neutorgasse – Tegetthoffbrücke – Grieskai – Lendkai – Keplerbrücke – Wickenburggasse – Parkstraße – Glacisstraße – Wilhelm-Fischer-Allee – Burgring – Opernring – Franz-Graf-Allee. Weitere Informationen über die Holding Graz Linien.