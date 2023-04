Erneut vermeldet die Polizei Fälle von Sachbeschädigung an zwei Häusern von Burschenschaften in Graz: In der Nacht auf heute Dienstag haben Unbekannte Hausfassaden in der Bergmanngasse und der Halbärthgasse, vis-a-vis der Grazer Karl-Franzens-Universität, beschädigt. Die Häuser - in einem ist die Burschenschaft Germania untergebracht, im anderen (Wartburg) die "Akademische Burschenschaft Allemannia Graz" - wurden mit roten und schwarzen Farbkugeln beworfen. In der Bergmanngasse schmissen die Täter zudem eine mit roter Farbe gefüllte Glasflasche durch eine Fensterscheibe.

Verletzt wurde bei den Vorfällen niemand. Die Polizeiinspektion Andritz führt die Ermittlungen. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

FPÖ bot zuletzt 1000 Euro für Hinweise

Zuletzt hatte es im Jänner 2022 einen ähnlichen Vorfall gegeben. Damals war die rote Farbe, die auf die Fassade geworfen wurde, in kleinen Einmachgläsern und Christbaumkugeln abgefüllt. Durch die Tat sei auch der Gehsteig, ein Gastgarten und der abgestellte Pkw einer unbeteiligten Person beschädigt worden, berichtete die steirische Polizei.

Der damalige Grazer FPÖ-Klubobmann Alexis Pascuttini (heute KFG) verurteilte "diese feige Attacke auf die Grazer Wartburg auf das Schärfste." Es müsse sich um eine gezielt vorbereitete Aktion gehandelt haben, da die rote Farbe abgefüllt war. Für sachdienliche Hinweise an die Polizei, die zur Ergreifung der Täter führt, lobte der FPÖ-Gemeinderatsklub damals eine Prämie von tausend Euro aus.