Am Dienstagnachmittag zog der Hund einer Passantin eine mysteriöse "Schlange" aus dem Gebüsch in einem Grazer Hinterhof.

Die Schlange lag im Schnee im Gebüsch © KK

Ssssaperlot, schon wieder macht eine Schlange Schlagzeilen in Graz. Ungern erinnern wir uns an die Albtraumszene im Juli: Der 65-jährige Erhard Walter saß auf seiner Toilette, als er nach eigenen Angaben ein Zwicken in den Genitalien spürte. Der Mann blickte daraufhin in das WC und konnte seinen Augen nicht trauen. Darin befand sich eine Schlange.