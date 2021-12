Kleine Zeitung +

Aus für Surfwelle Neuer Finanzstadtrat spart türkis-blaues Prestigeprojekt ein

Am Donnerstag legt Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) das Budgetprovisorium bis Juni 2022 vor. Was jetzt schon fix ist: Die Surfwelle in der Mur wird sich die neue Koalition sparen.