Hanno Wisiak (KPÖ) löst Gerd Wilfling (ÖVP) als Bezirksvorsteher in Geidorf ab © KK

Auch auf Bezirksebene haben die vergangenen Wahlen ja dafür gesorgt, dass sich die politische Landkarte in Graz in neuen Farben präsentiert. Nachdem Ende September die Grazer Wähler am Wort waren, sind nun die neuen Bezirksräte am Zug. Sie wählen aus ihrer Mitte den jeweiligen Bezirksvorsteher oder die Bezirksvorsteherin.