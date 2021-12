Facebook

Es ist eine wilde Geschichte, die da derzeit in den sozialen Netzwerken kursiert und massenhaft geteilt wird. Sie ist aber offenbar auch tatsächlich so passiert, wie die Schwester der Betroffenen im Gespräch mit der Kleinen Zeitung versichert: "Meine Schwester, die mit ihrem Hund unterwegs war, hat am Zebrastreifen vor dem Bipa so gegen 9.35 Uhr auf dem Jakominiplatz ihr Handy verloren."

Eine Zeugin hat das beobachtet und versucht, das Gerät, das in der Straßenbahnschiene gelandet war, zu retten. Sie wollte die Tram-Fahrerin der Linie 3 in Richtung Hauptplatz davon abhalten, aus der Station zu fahren. Vergeblich: Die Straßenbahn überrollte das Smartphone. Daraufhin hob die Zeugin das desolate Gerät auf und trug es der Besitzerin nach. "Drei Minuten später ist das Handy wie eine kleine Bombe in der Hand meiner Schwester explodiert", erzählt uns die Grazerin. Gott sei Dank sei ihr, die Musikerin ist und auch von Klavier- und Geigenunterricht lebt, nicht allzu viel passiert: "Sie hat Verbrennungen an zwei Fingern. Aber das wird wieder."

Foto © kk

Die leicht verletzte Grazerin (29) sucht nun auch über Facebook die Zeugin, die ihr das Handy gebracht, die Tramfahrerin beschrieben und ihr geraten habe, sie solle den Vorfall unbedingt melden. Die Grazerin war am LKH bei der Service-Stelle der Graz-Linien und bei der Polizei - nun bittet sie die Zeugin, sich zu melden. Die Polizei bestätigt, dass die Anzeige des "Verkehrsunfalls mit Sachschaden" aktenkundig ist. Holding-Graz-Sprecher Gerald Zaczek-Pichler bestätigt: "Uns ist diese Unfallmeldung vor - das ist ein Fall für die Versicherung, die diese Sache jetzt prüft."

Falls jemand dazu Hinweise hat, kann man diese unter graz@kleinezeitung.at an uns per E-Mail melden. Wir geben die Hinweise weiter und stellen den Kontakt her.

Foto © kk