Proteste in der Steiermark Gesundheitspersonal: "Wir sind am Limit und das nicht erst seit Corona"

Steiermarkweit fand am Mittwoch die Protestaktion "15 nach 12" des steirischen Gesundheitspersonals statt. Sie wollten auf die Probleme im Gesundheitsbereich aufmerksam machen. In Graz fand unter anderem eine Steh-Demonstration am Eisernen Tor statt.