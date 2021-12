Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

Mit dem Bus zum Wintersport ins Ausseerland © (c) Postbus AG (Schretthauser)

Gute Nachricht für alle Grazer, die beim Ausflügeln gerne auf das eigene Auto verzichten wollen. Einen entspannten Skitag kann man ab 25. Dezember mit einer Busfahrt beginnen. Eine neue Direktverbindung bringt Skifahrer, Winterwanderer & Co dann vom Grazer Hauptbahnhof direkt in das Skigebiet Tauplitz. Langläufer können bei zwei Haltestellen in die Loipe einsteigen. Auch die Grimmingtherme kann man unkompliziert mit der neuen Busverbindung erreichen.