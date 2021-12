Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

Jugendlicher Lenker eines Kleinlasters übersah 20-Jährige beim Überqueren einer Straße in Graz. Die Frau wurde schwer verletzt.

© Symbolbild: APA/HANS KLAUS TECHT

Am Montagnachmittag stieß ein 17-jähriger Klein-Lkw-Lenker mit seinem Fahrzeug in Graz eine 20-jährige Fußgängerin nieder. Die Frau erlitt eine schwere Verletzung am Fuß.