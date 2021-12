Obwohl die Gastronomie erst am 17. Dezember wieder zu Tisch bittet, legen neue Wirte in Seiersberg heute los.

Le Burger startete gestern in der Shopping City Seiersberg © (c) MW-Film

Ungeachtet der Tatsache, dass die steirische Gastronomie erst am 17. Dezember wieder die Gaststuben öffnet und zu Tisch bittet, krempeln die Wirte im Großraum Graz die Ärmel hoch - sei es bei der Zusammenstellung für Menüs zum Abholen und Liefern, sei es bei frischen Plänen für einen kompletten Neustart. So berichtete ja die Kleine Zeitung kürzlich über die neuen Pächer beim einstigen Szene-Lokal Pastis in der Leonhardstraße und beim künftigen Restaurant am Thalersee.