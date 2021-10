Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Aufgrund umfangreicher Abbrucharbeiten ist die A9 Pyhrn-Autobahn zwischen Kalsdorf und Wildon kommendes Wochenende gesperrt © ÖBB/Chris Zenz

In 45 Minuten von Graz nach Klagenfurt - das ist das Ziel des Baus des Koralmtunnels. Kommendes Wochenende wird ein weiterer Meilenstein zur Fertigstellung gelegt. Nachdem am Dienstag drei neue Brücken über die A9 "Pulverturmstraße", "Werndofer Straße" und "Bahnhofstraße" gemeinsam mit Wundschuhs Bürgermeisterin Barbara Walch, dem Werndorfer Bürgermeister Willibald Rohrer und dem ÖBB-Projektleiter Klaus Schneider planmäßig für den Verkehr freigegeben wurden, geht es dieses Wochenende an den Abbruch alter Brücken.