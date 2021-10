Kleine Zeitung +

Tolle Privatinitiative Grazer bringt seine Straße auf eigene Faust zum Blühen

"Mehr grün in der Stadt!", diese Forderung hört man auch nach dem Wahlkampf immer wieder. Ein Anrainer in St. Leonhard schreitet selbst zur Tat – direkt vor seiner Haustüre. Jetzt will er den Bezirk Stück für Stück verschönern.