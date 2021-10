Facebook

Sportlerinnen und Sportler, aufgepasst: Der legendäre Kleeblattlauf findet im Oktober 2021 statt © (c) Stefan Pajman/ballguide

Beides sind Fixpunkte des studentischen Lebens in Graz: Das längst legendäre USI-Fest mit tausenden Besuchern und der nicht minder legendäre Kleeblattlauf. Beides fand bislang zu Ende der Studiensemester im Juli statt. Corona setzte auch hier den Veranstaltern rund um Hannes Schalk zu. Das Fest im Vorjahr wurde abgesagt. Ein Novum in der 35-jährigen Geschichte. Auch heuer gab es kein Fest am Universitätssportcampus.

Die gute Nachricht aber: Der Kleeblattlauf kann heuer stattfinden – und zwar am Samstag, 16. Oktober. Der Lauf wird heuer in Kooperation mit dem IDUS - International Day of University Sport (proclaymed by UNESCO) veranstaltet.



Teilnahmeberechtigt sind Studierende, Bedienstete und Absolventinnen und Absolventen einer Universität, Fachhochschule oder Pädagogischen Hochschule sowie deren Gäste ab 17 Jahre. Teilnehmen können maximal 500 Staffeln (mit je vier Personen). Die Anmeldung für die Viererstaffeln ist online oder im USI-Büro möglich, ein 3-G-Nachweis ist zu erbringen. Anmeldeschluss ist Dienstag, 12. Oktober 2021.