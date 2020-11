Facebook

Der Kunde sitzt im Auto am Parkplatz, bestellt und bezahlt - und erhält das Menü persönlich serviert © Michael Saria

Auch wenn es ein wenig gedauert hat und diese kuriose Neuerung schon für 2018 angekündigt war - seit wenigen Tagen ist es nun aber so weit: Eine Grazer Filiale der Fast-Food-Kette "Burger King" serviert den ersten Parkplatz-Drive-In. Der Kunde fährt also im Auto vor, bestellt und bezahlt im Wagen sitzend an einer Säule - und ein Burger-King-Mitarbeiter eilt nach draußen und serviert das bestellte Menü frisch am Parkplatz.