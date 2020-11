Facebook

Feuerwehr, Rotes Kreuz und Polizei rückten mit einem Großaufgebot zum Unfallort aus © FF Mooskirchen

In den späten Abendstunden wurden die Details zu jenem Unfall bekannt, bei dem sich am Freitag in Mooskirchen (Bezirk Voitsberg) ein Pkw überschlagen hat: Laut Polizei war ein Traktorfahrer samt Anhänger auf der Gemeindestraße Mühlauweg in Fahrtrichtung Lieboch unterwegs - und direkt hinter ihm ein Pkw-Lenker (42) aus Graz-Umgebung. Auf einem geraden Straßenstück habe dieser versucht, den Traktor samt Gespann zu überholen.