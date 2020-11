Die Steiermärkische Sparkasse baut am Eisernen Tor um und aus: So soll Teil der Zara-Fläche wieder ein Lokal werden und womöglich an den „Kaiserhof“ erinnern.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Umbau des Gebäudes am Eisernen Tor läuft © Gerald Winter-Pölsler

Mag auch die Stadt Graz auf den ersten Blick beim zweiten Lockdown vielfach stillstehen – hinter den Kulissen und in unzähligen Videokonferenzen hält man die Murmetropole fleißig weiter am Rollen. So hat auch Oliver Kröpfl als Vorstandsmitglied der Steiermärkischen Sparkasse derzeit jede Menge um die Ohren: Zum einen liege das trotz Corona an „vielen Investitionsplänen“ von Unternehmern und entsprechenden Anfragen an die Bank, zum anderen am Engagement im eigenen Haus – baut doch die Steiermärkische das Eckhaus am Eisernen Tor um. Und aus.