Von Mutter vernachlässigt Elfjährige musste nächtelang im Freien schlafen

Unfassbarer Vorfall in Graz: Ein elfjähriges Mädchen schlief bei Temperaturen knapp über null Grad mehrere Tage lang in einem Gebüsch im Freien. Die Mutter wusste davon und gab an, dass die Tochter es eben so wolle.