Grazer Unternehmen„Wir könnten bis 12. Dezember acht Millionen Antigentests beschaffen“

Beispiel für einen Antigentest - das Ergebnis dauert weniger als eine halbe Stunde © Symbolfoto: AP

Auch wenn es in der öffentlichen Inszenierung so gewirkt hat – die Bundesregierung plant offenbar seit Tagen und nicht erst seit dem Wochenende an den Massentests für ganz Österreich. Seitens des Bundes soll laut Informationen der Kleinen Zeitung schon seit Anfang letzter Woche sukzessive mit Lieferanten und Herstellern Kontakt aufgenommen worden sein. Auch Gespräche mit Ländern, Bundesheer und Einsatzorganisationen soll es teilweise bereits gegeben haben. Selbst wenn zur Stunde noch unklar ist, welche Tests herangezogen und in welcher Form die Durchführung vonstattengeht, scheint klar: Für die großen Hersteller wird eine plötzliche und eilige Millionen-Bestellung an Antigentests aus Österreich schwer zu erfüllen sein.