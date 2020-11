Facebook

Der Hof des Schloßberg-Museums ist wieder Schlosspark Eggenberg wieder geöffnet © grazmuseum/Thaler

Der Ärger war groß: Ältere, die nicht quer durch die Stadt fahren können, um ein bisschen Grün zu genießen, Familien, denen der Spielplatz und der Auslauf für die Kinder fehlt, ärgerten sich, dass ihnen der Schlosspark in Eggenberg just in der Lockdown-Phase genommen wird. "Es ist uns schlicht nicht möglich", stellte Joanneum-Chef Wolfgang Muchitsch auf Anfrage der Kleinen Zeitung noch einmal klar: "Das ist nicht unsere Interpretation, das ist in der aktuellen Verordnung des Bundes zum Lockdown eindeutig geregelt. Der Schlossgarten mit Portier gilt nicht als öffentlicher Park und muss als Teil der Museumsanlage geschlossen bleiben." Auch Schloßberg-Spaziergänger waren verärgert - der schönste Ausblick am Berg, jener von der Kanonenbastei, ist ebenfalls Teil einer Museumsanlage und somit versperrt.