Die SMS mit dem Testergebnis leuchtete auf ihrem Handy auf, doch es stand etwas ganz anderes drin, als sie erwartet hatte: Nämlich der Name eines Fremden, dessen Sozialversicherungsnummer und dass er Corona hat. Kurz darauf rief jemand die Grazerin an: „Er hat mir erzählt, dass sein Vater eine SMS mit meinen Daten bekommen habe und dass mein Testergebnis positiv sei.“ Der Vater des Anrufers war aber nicht dieselbe Person, deren Daten die Grazerin per SMS bekommen hatte. Dann bekam sie einen Anruf des Gesundheitsamts: Die hielten die Grazerin zunächst auch für den Mann, dessen Daten sie erhalten hatte. Nach einigem Hin und Her war schließlich klar: Die Grazerin hat tatsächlich Covid-19.