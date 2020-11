Facebook

Die ersten 28 Absolventen des Lehrgangs bekommen am Freitag ihre Zeugnisse © kk

Drei Viertel der muslimischen Religionslehrer in der Steiermark und Kärnten waren laut einer Erhebung der Universität Graz im Jahr 2018 nicht nach österreichischem Standard ausgebildet. In Graz wurde daher vor zwei Jahren an der Uni Graz ein viersemestriger Hochschullehrgang für islamische Lehrpersonen in Kärnten und Steiermark gestartet, um die Qualität des islamischen Religionsunterrichts zu sichern. Die ersten 28 Absolventen werden am Freitag ihre Zertifikate erhalten.