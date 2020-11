Facebook

In der Grazer Lilienthalgasse kam es zu einem Mord © Stefan Pajman

Bei einem Streit am Dienstag gegen 17:45 Uhr ist es in einem Mehrparteienhaus in der Lilienthalgasse in Graz zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Im Zuge des Streites wurde ein 43-jähriger mit einem Messer verletzt. Laut Polizei erlag er gegen 19:05 Uhr im Krankenhaus seinen Verletzungen. Der vermeintliche Täter wurde im Haus festgenommen.