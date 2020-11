Prävention gegen Radikalisierung"Wir müssen auf Muslime zugehen!"

Facebook

"Wichtige Multiplikatoren": Miedl beim Treffen mit einem Imam. © KK

Wie kann man die Radikalisierung junger Muslimer in Europa, in Österreich verhindern? Dieser Frage widmen sich seit dem Terroranschlag in Wien Experten, Polizisten und Politiker. Werner Miedl, Grazer Ex-Stadtrat, Polizist im Ruhestand und "Sozialarbeiter" mit dem Verein "Weichenstellwerk" sieht eigentlich nur einen Weg: "Wir müssen mit den muslimischen Communities in den Dialog treten, auch auf sie zugehen."