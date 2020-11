Facebook

Die Coronakrise trifft Fitnessstudios in diesem Jahr schon zum zweiten Mal mit einem Lockdown (Symbolfoto) © Bojan - Fotolia

Das Fitnessstudio „Ladies Wellness and Fitness GmbH“ in Graz-St. Peter wurde zu einem Opfer der Pandemie. Nach dem ersten Lockdown hatte sich die Zahl der Kundinnen so stark reduziert, dass der Inhaber für sein Unternehmen keine Zukunft mehr sah. Am 30. September wurde das Konkursverfahren eröffnet, das Fitnessstudio tags darauf geschlossen – wie es aussieht, für immer. Zwei Besichtigungen potenzieller Käufer brachten keine Wende.