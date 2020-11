Facebook

Die Stunden nach dem am Dienstag in Kraft getretenen Lockdown mit verschärften Bedingungen den nun geltenden Ausgangsbeschränkungen sind in der Steiermark ruhig verlaufen. "Es gab rund 150 Kontrollen an öffentlichen Orten", so der Sprecher der Landespolizeidirektion Steiermark, Fritz Grundnig am Mittwochvormittag. Lediglich in Graz kam es zu einer Anzeige. "Die Steirer waren sehr diszipliniert", bilanziert die Polizei. Diese eine Anzeige betrifft einen Wirt in Graz, vor dem Lokal hatten sich mehrere Personen versammelt und die Speisen konsumiert. Hier muss laut Polizei noch die rechtliche Lage geklärt werden, deswegen wurde bei der zuständigen Behörde Anzeige erstattet.