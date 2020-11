Anschlag in Wien sorgt für erhöhte Einsatzbereitschaft in Graz. So hat sich Graz zuletzt gegen mögliche Anschläge gerüstet.

Der Anschlag in Wien hat auch die Exekutive in der steirischen Landeshauptstadt "in erhöhte Bereitschaft" versetzt, so ein Sprecher der Landespolizeidirektion am Montag.

Vorfälle gibt es ausdrücklich keine, die Grazer Synagoge und andere Gebäude stehen nach den Angriffen im August ohnehin unter ständiger Bewachung. Die Israelitische Kultusgemeinde (IKG) hat nach dem Terroranschlag von Montagabend alle Synagogen in Österreich, auch jene in Graz, geschlossen.

In Anbetracht der aktuellen Ereignisse und des laufenden Polizeieinsatzes in #Wien wurden auch in der #Steiermark sämtliche Einsatzkräfte sensibilisiert und eine verstärkte Überwachung angeordnet. Eine konkrete Gefahr besteht derzeit nicht. #0211w — Polizei Steiermark (@PolizeiStmk) November 2, 2020

Wie geplant waren in Graz in den Nachtstunden vermehrt Streifen wegen des Lockdowns, der am 3. 11. um 0 Uhr startet, unterwegs. Bei einer in sozialen Medien geteilten Sprachnachricht bezüglich eines geplanten Anschlags in Graz verweist die steirische Polizei darauf, dass es sich hierbei eindeutig um eine Falschmeldung handle:

#Achtung #FakeNews: Dzt. kursiert via WhatsApp eine Sprachnachricht (16 Sek.) eines Unbekannten. Er gibt an, eine “Einsatzbereitschaftsmeldung” wegen eines bevorstehenden Terroranschlags in #Graz erhalten zu haben. Es handelt sich definitiv um eine #Falschmeldung! #0211w — Polizei Steiermark (@PolizeiStmk) November 3, 2020

Das Bürgermeisteramt sei in engem Kontakt mit der Exekutive, sagt Christian Köberl, Sprecher von Stadtchef Siegfried Nagl. Im Rathaus gibt es derzeit auch mehrere Medienanfragen, weil in Graz ja zuletzt der Großeinsatz wegen der Amokfahrt 2015 und dann die Brandattacken auf Behörden in der Landeshauptstadt vorgefallen seien.

Wie sich Graz zuletzt gegen Anschläge gerüstet hat

Beide Vorfälle hatten eine Erhöhung von Sicherheitsvorkehrungen zur Folge. So werden Plätze in Graz nunmehr stets auch nach einer Sicherheitsbewertung der Einsatzorganisationen umgebaut. Am Kaiser-Josef-, Lend- und dem derzeit neu errichteten Bertha-von Suttner-Platz sind daher auch Betonelemente aufgestellt worden, die als Sitzbänke dienen, gleichzeitig aber auch massive Hürden gegen Auto-Rammattacken sind. Bei einigen Ämtern in Graz und auch bei den steirischen Bezirkshauptmannschaften wurden überdies Sicherheitsschleusen installiert.