Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In der Grazer Innenstadt wurden auch Kürbisköpfe gesichtet. © (c) ballguide/Nadja Fuchs

Viele Clubs in Graz aber auch in der restlichen Steiermark haben Samstagnacht noch einmal zu einer letzten Party vor dem - schließlich am Nachmittag angekündigten Lockdown - geladen. Es war die Nacht der Halloween-Quälgeister und laut Polizei war es eine Nacht wie jede andere Halloween-Nacht der letzten Jahre: "Wir hatten die üblichen Beschwerden und Anzeigen wegen Lärmbelästigungen und Vandalismus. Die Eierwerfer waren wie sonst auch unterwegs." Negative Ausreißer aus dem üblichen Halloween-Getriebe: Jugendliche beschädigten Autos in Graz (siehe unten). Und im Nachtbus der Linie N7 kam es gegen 0.45 Uhr zu einer Schlägerei mit sechs Beteiligten. Zwei sind verletzt, vier flüchteten. Die Polizei hat das Überwachungsvideo aus dem Bus bereits bei der Holding Graz angefordert.