Kleine Zeitung +

Todesschüsse in Stiwoll Wo ist Friedrich Felzmann? Drei Jahre nach Bluttat noch keine Spur

Im Herbst 2017 erschütterten tödliche Schüsse in Stiwoll nicht nur den kleinen Ort, sondern eine Reihe an Großfahndungen hielt eine ganze Nation in Atem. Bis jetzt blieb die Suche nach dem mutmaßlichen Täter aber erfolglos. Nochmalige Suche in Stollen des alten Silberbergwerks ohne Erfolg.