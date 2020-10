Kohlenstoffdioxid und Covid-19-Aerosole können sich in der Luft ähnlich verteilen. Das Grazer Zivilgericht testet nun mittels CO2-Messgeräten, wie oft am Tag coronabedingt gelüftet werden soll.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Markus Leodolter

Corona ist allgegenwärtig und so sind es auch die Covid-19-Aerosole in der Luft. An schönen Sommertagen kann man im Grazer Zivilgericht tagsüber problemlos die Fenster aufreißen - im Winter funktioniert das nicht so gut. In der kalten Jahreszeit wird eher Stoßlüften die Devise sein.