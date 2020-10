Facebook

Die Polizei konnte den tobenden Mann schließlich festnehmen © Symbolbild: BMI/Gerd Pachauer

Ein aggressiver und nicht zahlungswilliger Lokalgast sorgte in der Nacht auf Donnerstag für einen Polizeieinsatz in einem Lokal in Graz-Gries. Der 67-Jährige hatte sich geweigert, seine konsumierten Getränke zu zahlen und attackierte in der Folge die Kellnerin. Gegen 22.45 Uhr wurde deshalb die Polizei verständigt. Doch als die Beamten im Lokal eintrafen und die Identität des Mannes feststellen wollten, wurde der offensichtlich betrunkene Grazer erst so richtig aggressiv.