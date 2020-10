Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Maria Gaukel hat nach Hartberg in Graz bereits ihre zweite BistroBox eröffnet © BistroBox GmbH

"Ofenfrische Pizza auf Knopfdruck" - das verspricht das Unternehmen Bistrobox, welches mittlerweile österreichweit an 30 Standorten vertreten ist. Die Standorte kommen gänzlich ohne Personal aus, Kunden können sich auf Knopfdruck in nur zwei Minuten selbst eine Steinofenpizza backen. Der Teig wird in sogenannter "Langzeitführung" hergestellt und ruht somit eine Nacht lang, bevor die Pizza in nur zwei Minuten bei 300 Grad mittels Heißluft frisch gebacken wird. In der Steiermark ist man bislang etwa in Ludersdorf, Raaba, Hartberg und Liezen vertreten, Fürstenfeld soll in Kürze folgen.