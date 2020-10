Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vorübergehend geschlossen: das Grazer Annenhofkino © Juergen Fuchs

Leicht haben es die Kinos derzeit nicht. Nach einem Reigen an Absagen, dem Ausbleiben der Blockbuster, dem Warten auf die neue Verordnung der Regierung, Sitzplatzbeschränkungen und Kinostart-Verschiebungen am laufenden Band, fordert Covid-19 nun das erste Kinoopfer. Vorübergehend bleibt das Grazer Annenhofkino, das in Normalzeiten in acht Sälen Platz für 2000 Menschen hat, zu.