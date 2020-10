Antidiskriminierungsbericht Steiermark"Wir spüren die Spaltung der Gesellschaft"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Stadtrat Kurt Hohensinner, Landesrätin Doris Kampus, Leiterin der Antidiskriminierungsstelle Steiermark Daniela Grabovac und Künstler Tom Lohner © Land Steiermark/Peter Drechsler

Menschen, die sich über Verschwörungstheorien streiten, Maskenverweigerer und Impfgegner, die sich diskriminiert fühlen: Die Coronakrise spaltet die Gesellschaft. Das schlägt sich aktuell auch in den Fällen der Antidiskriminierungsstelle nieder: "Wir spüren die Spaltung der Gesellschaft. In den letzten Monaten haben sich die Fälle, die an uns herangetragen wurden, im Vergleich zum Vorjahr um 25 Prozent vermehrt", sagte Daniela Grabovac, Leiterin der Antidiskriminierungsstelle Steiermark bei der Präsentation des Antidiskriminierunsgberichts. Die Arbeitslosigkeit, der Druck und die Unsicherheit in Coronazeiten würden die Sorgen der Menschen steigern.