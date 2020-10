Kleine Zeitung +

Graz Lager Liebenau: Schwelle erinnert nun an Opfer

Am heutigen Donnerstag werden in Graz nicht nur 13 Stolpersteine, sondern erstmals auch eine "Stolperschwelle" verlegt. Sie erinnert an das ehemalige Lager Liebenau, das größte NS-Zwangsarbeiterlager in Graz.