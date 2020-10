Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Künstlerhaus in Graz wird zur Kunsthalle © (c) Stefan Pajman/ballguide

In vielen Städten Europas sind sie Aushängeschilder moderner Kunst: die Kunsthallen. Ab kommenden März wird auch Graz um eine Kunsthalle reicher sein, das bisherige Künstlerhaus, unter der Leitung von Sandro Droschl, wird zur Kunsthalle Steiermark transformiert. Der Fokus wird in weiterer Folge noch intensiver auf die künstlerische Auseinandersetzung mit aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen der Gegenwart gelegt werden: "In der Kunsthalle Steiermark wird das Experiment Kunst als Medium des Verständnisses einer heiß diskutierten, brüchigen Gegenwart zur öffentlichen Diskussion gestellt", so Droschl, der künftig auch die Kunsthalle leiten wird. Das Künstlerhaus wurde 1952 eröffnet und diente bis 2013 als freier Ausstellungsraum für unterschiedliche Gruppen. Seit 2013 ist es das "Künstlerhaus, Halle für Kunst und Medien".