Die Grazer KPÖ kritisiert einen Aufruf der Holding Graz Wasserwirtschaft an KundInnen, ihren Zählerstand selbst abzulesen - für 1300 Haushalte, bei denen der Zähler in einem Schacht montiert ist, keine ungefährliche Sache. Die Holding verweist darauf, dass man heuer wieder 300 Anlagen auf Funk-Zähler austauscht - und auf Wunsch weiterhin zum Ablesen ins Haus kommt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wasserzähler werden sukzessive ausgetauscht - zum Beispiel auf Modelle mit Funktechnologie © imago images/Rene Traut

Ein Schreiben der Holding Graz Wasserwirtschaft sorgt in einigen Haushalten für ratlose Gesichter: „Wir ersuchen Sie höflich um verlässliche Bekanntgabe, um ihren Verbrauch nicht schätzen zu müssen“, heißt es im Brief, der Hausbesitzer zum selbsttätigen Ablesen ihres Wasserzähler-Stands aufruft. Für die meisten kein Problem – es sei denn, der Zähler ist in einem Schacht montiert. „Beachten Sie bitte die Sicherheitsbestimmungen für das Einsteigen in Schächte“, heißt es da, und vor allem ältere Menschen wissen nicht, wie sie die Ablesung selbst bewältigen sollen.