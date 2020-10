Schilder-Posse in Graz"Achtung, querende Fußgänger" statt Zebrastreifen

Facebook

Im Jänner wurde an dieser Kreuzung in Graz-Andritz ein Zebrastreifen entfernt, jetzt werden Autofahrer per Warnschild vor "querenden Fußgängern" gewarnt © Privat

Ein verkehrspolitischer Rückschritt sei das, schimpfen Anrainer in Graz-Andritz. Tatsächlich mutet die Symbolik kurios an: Im Jänner wurde an der Kreuzung Andritzer Reichsstraße/St. Gotthard-Straße ein Zebrastreifen in der Nähe der Volksschule St. Veit ersatzlos und ohne Vorwarnung entfernt.