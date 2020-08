Facebook

Der Schöckl an diesen Montagmorgen © Webcam Holding Graz

Das Wetter hat also gehalten, was die Meteorologen versprochen haben: Es herbstelt in der Steiermark! So werden wir am heutigen Montagmorgen nicht nur mit Frühnebel und Regentropfen empfangen, sondern auch mit recht frischen Temperaturen. Beispielhaft dafür stehen die aktuellen Morgenwerte am Schöckl: Die offizielle Temperatur am Berg oben beträgt 8 Grad - doch der Wind sorgt dafür, dass es sich nur wie 4 Grad anfühlt (Windchill-Effekt).