Am Montagabend ist es so weit: Das MM am Eisernen Tor sperrt zu, um einem neuen Lokal Platz zu machen.

Morgen, Montag, heißt es ein letztes Mal im MM: Bitte zu Tisch! © KLZ/Eder

Nun ist es also so weit: Am morgigen Montag, den 31. August, wird im MM am Eisernen Tor in Graz noch einmal groß aufgetischt - ehe die Sperrstunde am Abend eine längere ist. Denn mit dieser wird das MM ab 1. September Geschichte sein. Und umgebaut - im Hinblick auf die seit Langem geplante Wiedereröffnung als neues Lokal mit Mitte September.