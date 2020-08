Facebook

Der Vorstoß in München sorgt für Schlagzeilen und Debatten © APA, stock.adobe.com/blattwerkstatt

Jener Beschluss der Stadt München, der im Vorfeld für Schlagzeilen und Diskussionen gesorgt hatte, kam laut "Süddeutscher Zeitung" am Freitag nun tatsächlich zum Tragen: Weil die Coronazahlen in Bayerns Metropole steigen, trat ein nächtliches Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen in Kraft. So wolle man die Virusausbreitung gerade unter jungen Menschen verhindern, heißt es. Eine gute Idee? Ein berechtigter Vorstoß?