'Es war zu früh'Nena-Konzert in Graz abgesagt

Nena singt derzeit Freiluft- und Autokino-Konzerte, am 4. September auch in Graz © APA

Es war ein mutiger Plan: Drei Livekonzerte mit Nik P. und Melissa Naschenweng in Wagna und dann Nena in Graz hätte Veranstalter Manfred "Cook" Koch kurzfristigst auf die Beine gestellt, dafür ein sicheres Veranstaltungskonzept entworfen. Doch steigende Infektionszahlen gepaart mit schleppendem Ticketverkauf zwingen ihn nun nach der Absage des ersten "Live is back"-Konzertwochenendes in der Südsteiermark auch in Graz zur Absage.