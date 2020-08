Facebook

Rund 60 Prozent der Österreicher leben in Städten, bis 2050 sind es laut Prognosen 70 Prozent – die Folge des Trends: In urbanen Räumen gibt es durch Bau-Boom „Wachstumsschmerzen“, die Anrainer beklagen. Auch wenn die Nachverdichtung der Stadt den Flächenfraß begrenzen soll, kommt Grünraum unter Druck. Dem haben sich Stadtplaner und Politik gerade auch in Graz zu stellen, skizzierten Wohnbau-Landesrat Hans Seitinger und Bürgermeister Siegfried Nagl (beide ÖVP) bei einem Pressegespräch am Donnerstag in Graz die aktuellen Herausforderungen.