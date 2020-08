Facebook

© APA/ERWIN SCHERIAU

Am Freitag gab’s noch ein Auswärtsspiel in Liebenau, mittlerweile dominiert beim SV Raaba-Grambach die Sorge. Zwei Spieler des Unterligavereins wurden positiv auf Corona getestet, mehrere weitere zählen als Verdachtsfälle, etliche begaben sich in freiwillige Selbstisolation. Groß war die Beunruhigung unter den Fußballern bis gestern Abend vor allem deshalb, weil die am Wochenende anstehende Auswärtspartie in Thal vom steirischen Fußballverband tagelang nicht abgesagt wurde. Der Vereinsvorstand hatte für den Fall des Falles sogar bereits beschlossen, das Spiel auch ohne offizielle Absage auszulassen und nicht anzutreten, berichtet Obmann Udo Hebesberger. Am frühen Abend kam gestern schließlich der erlösende Anruf aus Graz: Das Spiel wird vom Verband aufgrund der Situation abgeblasen. Zudem verhängte die Behörde für den Sportverein eine Quarantäne.