Auf Katze Hanni wurde geschossen - die Kugel steckt nahe der Wirbelsäule © Axel Bernt, privat

"Ich will einfach nur alle Bewohner in der Gegend warnen, vorsichtig zu sein – und auf ihre Haustiere zu schauen“, sagt die Grazerin aus Eggenberg, die entsetzt ist, über das, was in ihrem Viertel passiert. Am 15. August hat ein Unbekannter mit einem Luftdruckgewehr auf ihre Katze Hanni geschossen: „Die Kugel steckt bei der Wirbelsäule, wie das Röntgenbild zeigt. Jetzt muss sie wahrscheinlich operiert werden.“ Auf Anraten der Tierärztin hat sie nun die Polizei eingeschaltet.