Luciano Muster auf hoher See © Privat

Sie haben dabei geholfen, ein Segelboot über den Atlantik in die USA zu überführen. Wie kamen Sie auf die Idee?

Luciano Muster: Ich führe eine Liste mit Erlebnissen, die mich reizen: Huskyschlittenfahren in Alaska oder Radfahren in Patagonien. Seit drei Jahren steht dort auch die Idee mit der Atlantiküberquerung. Ich habe mich in verschiedenen Foren angemeldet – und bin auf den Aufruf eines Skippers gestoßen. Er suchte noch eine Person, die mit ihm ein Segelboot von Tunesien in die USA überführen konnte.