Gefühlte Hitze Drohnen gehen den Grazer Hitzeinseln auf die Spur

Kampf der steigenden Hitze in Graz: Drohnen erfassen detailgenau die Strahlungswärme auf Plätzen, 3-D-Modelle zeigen dann an, an welchen Standorten die gefühlte Hitze am größten ist.